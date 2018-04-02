СМИ узнали сроки восстановления Начо

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СМИ узнали сроки восстановления Начо

СМИ узнали, сколько пропустит защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес, получивший травму бедра.

Как сообщает AS, 28-летний футболист выбыл на срок от трёх до четырёх недель.

Таким образом, центрбек "сливочных" не сможет принять участие в обоих четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

В этом сезоне Начо сыграл за "Реал" 37 матчей и забил 4 гола. | http://soccernews.ru

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