СМИ узнали сроки восстановления Неймара
Фото инстаграм Неймара
Стало известно, на какой срок выбыл из-за травмы нападающий ПСЖ Неймар.
По информации RMC Sport, бразилец пропустит около шести недель. У него диагностировано сильное растяжение связок левого голеностопа.
Сроки восстановления 29-летнего футболиста могут измениться после прохождения им углублённого медицинского обследования, которое запланировано на понедельник.
В текущем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 14 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
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|5
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|Монпелье
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
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|Бордо
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|Нант
|28
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|Брест
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|Метц
|28
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|28
|30
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|Сент-Этьен
|28
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|19
|Амьен
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