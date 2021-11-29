СМИ узнали сроки восстановления Неймара

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Стало известно, на какой срок выбыл из-за травмы нападающий ПСЖ Неймар.

По информации RMC Sport, бразилец пропустит около шести недель. У него диагностировано сильное растяжение связок левого голеностопа.

Сроки восстановления 29-летнего футболиста могут измениться после прохождения им углублённого медицинского обследования, которое запланировано на понедельник.

В текущем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 14 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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