СМИ узнали сроки восстановления Пике

Испанские СМИ узнали сроки восстановления защитника "Барселоны" Жерера Пике.

Как сообщает издание AS, ведущий центрбек "сине-гранатовых" из-за травмы колена пропустит около месяца.

Ранее утверждалось, что 31-летний футболист угодил в лазарет примерно на две недели.

В этом сезоне Пике сыграл за "Барселону" 30 матчей и забил 3 гола. | http://soccernews.ru