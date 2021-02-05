СМИ узнали сроки восстановления Серхи Роберто

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СМИ узнали сроки восстановления Серхи Роберто

Стала известна степень серьёзности травмы хавбека "Барселоны" Серхи Роберто и сроки его восстановления.

Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", у футболиста выявлено мышечное повреждение правого бедра.

По информации Mundo Deportivo, испанский полузащитник пропустит до шести недель, то есть он не сыграет в обоих матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

Стоит отметить, что 28-летний Роберто вышел на поле только во второй раз после двухмесячного перерыва и снова угодил в лазарет.

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