СМИ узнали сроки восстановления вратаря "Шахтёра" Трубина

Фото сайт "Шахтера"

Голкипер "Шахтёра" Анатолий Трубин выбыл из строя на длительный срок, утверждает Fanday.

По информации источника, у воспитанника "горняков" диагностирован разрыв мениска, в связи с чем его уже прооперировали.

Сроки восстановления 20-летнего вратаря составят около трёх месяцев.

В этом сезоне Трубин пропустил 5 голов в 7 матчах в составе "Шахтёра".

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