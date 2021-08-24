СМИ узнали сроки восстановления вратаря "Шахтёра" Трубина
Фото сайт "Шахтера"
Голкипер "Шахтёра" Анатолий Трубин выбыл из строя на длительный срок, утверждает Fanday.
По информации источника, у воспитанника "горняков" диагностирован разрыв мениска, в связи с чем его уже прооперировали.
Сроки восстановления 20-летнего вратаря составят около трёх месяцев.
В этом сезоне Трубин пропустил 5 голов в 7 матчах в составе "Шахтёра".
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