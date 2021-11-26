СМИ узнали степень серьёзности травмы Алабы
Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба избежал серьёзного повреждения в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шерифа" (3:0).
По информации Marca, у звёздного австрийца диагностировано небольшое растяжение связок колена.
Участие 29-летнего футболиста в ближайшей игре против "Севильи" находится под вопросом.
В текущем сезоне Алаба сыграл за "Реал" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
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|М
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14