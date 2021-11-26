СМИ узнали степень серьёзности травмы Алабы

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СМИ узнали степень серьёзности травмы Алабы

Фото инстаграм Давида Алабы

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба избежал серьёзного повреждения в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шерифа" (3:0).

По информации Marca, у звёздного австрийца диагностировано небольшое растяжение связок колена.

Участие 29-летнего футболиста в ближайшей игре против "Севильи" находится под вопросом.

В текущем сезоне Алаба сыграл за "Реал" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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