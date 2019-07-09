СМИ узнали стоимость внедрения системы VAR в чемпионате России

В чемпионате России в скором времени появится система VAR, призванная помогать арбитру в спорных ситуациях.

Ожидалось, что технологии будут работать уже с первого тура РПЛ. Однако первенство стартует в ближайшие выходные, а к видеоповторам пока готовы не все стадионы.

Между тем, телеграм-канал "Мутко против" узнал стоимость проекта. По его информации, введение системы VAR в России будет стоить примерно 700 миллионов рублей.

В эту сумму входит само оборудование, а также всевозможные расходы на его обслуживание в течение трёх лет.

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