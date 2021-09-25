СМИ узнали, сыграют ли Месси и Верратти с "Манчестер Сити"
Фото твиттер ПСЖ
L’Equipe сообщает о готовности Марко Верратти и Лионеля Месси сыграть за ПСЖ против "Манчестер Сити" во 2-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.
По сведениям издания, итальянец и аргентинец будут включены в заявку парижан на поединок с "горожанами".
Напомним, что Верратти пропустил из-за травмы три недели, а Месси не играет с прошлого воскресенья.
ПСЖ примет "Сити" во вторник, 28 сентября, в 22:00 по московскому времени.
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