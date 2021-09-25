СМИ узнали, сыграют ли Месси и Верратти с "Манчестер Сити"

Фото твиттер ПСЖ

L’Equipe сообщает о готовности Марко Верратти и Лионеля Месси сыграть за ПСЖ против "Манчестер Сити" во 2-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

По сведениям издания, итальянец и аргентинец будут включены в заявку парижан на поединок с "горожанами".

Напомним, что Верратти пропустил из-за травмы три недели, а Месси не играет с прошлого воскресенья.

ПСЖ примет "Сити" во вторник, 28 сентября, в 22:00 по московскому времени.

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