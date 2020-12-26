СМИ узнали трансферные планы "Динамо" на зиму

Стало известно, сколько новичков планирует подписать во время зимнего трансферного окна московское "Динамо".

По информации "СЭ", "бело-голубые" собираются усилиться одним-двумя футболистами.

Возможно, состав столичной команды пополнит левый защитник в связи с уходом Константина Рауша.

"Динамо" ушло на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

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