СМИ узнали трансферный бюджет "Баварии" на лето
СМИ узнали трансферный бюджет мюнхенской "Баварии" на лето 2019 года.
Как сообщает Bild, в следующее межсезонье немецкий клуб будет готов потратить на новичков 250 миллионов евро.
"Бавария" сосредоточится на приобретении четырёх футболистов. В список входят Лукас Эрнандес ("Атлетико"), Кай Хавертц ("Байер"), Каллум Хадсон-Одои ("Челси") и Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").
Напомним, что по окончании сезона "Рекордмастер" точно покинут Арьен Роббен и Франк Рибери, скорее всего, уйдёт Хамес Родригес, также рассматривается вариант с продажей Джерома Боатенга и Матса Хуммельса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|19
|48
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|42
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер Леверкузен
|19
|27
|10
|Майнц 05
|19
|27
|11
|Вердер Бремен
|19
|26
|12
|Шальке
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|19
|11