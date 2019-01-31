СМИ узнали трансферный бюджет "Баварии" на лето

СМИ узнали трансферный бюджет мюнхенской "Баварии" на лето 2019 года.

Как сообщает Bild, в следующее межсезонье немецкий клуб будет готов потратить на новичков 250 миллионов евро.

"Бавария" сосредоточится на приобретении четырёх футболистов. В список входят Лукас Эрнандес ("Атлетико"), Кай Хавертц ("Байер"), Каллум Хадсон-Одои ("Челси") и Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").

Напомним, что по окончании сезона "Рекордмастер" точно покинут Арьен Роббен и Франк Рибери, скорее всего, уйдёт Хамес Родригес, также рассматривается вариант с продажей Джерома Боатенга и Матса Хуммельса.

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