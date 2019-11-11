СМИ узнали требования Глушакова по иску к бывшей жене

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СМИ узнали требования Глушакова по иску к бывшей жене

Стало известно, какую сумму намерен взыскать со своей бывшей жены полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков по иску о защите чести и достоинства.

Российские СМИ сообщают, что речь идёт о 204 миллионах рублей (2,89 миллиона евро).

201 миллион - это убытки из-за бракоразводного процесса, 2 миллиона - штраф за распространение слухов о нём, 1 миллион - компенсация морального вреда за разглашение деталей частной жизни.

Напомним, что брак Глушаковых длился более 9 лет. В течение последнего года они разводятся и делят имущество.

Не пропустите: Адвокат бывшей жены Глушакова отреагировал на иск футболиста. | http://soccernews.ru
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