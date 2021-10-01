СМИ узнали требования Райолы по зарплате Холанда в новом клубе
Стало известно, какой оклад будет запрашивать агент Мино Райола для форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда после перехода в другой клуб.
По информации Football Italia, представитель футболиста потребует зарплату в размере 50 миллионов евро в год без учёта комиссионных и прочих выплат.
За ситуацией с норвежцем внимательно следит ПСЖ, который хочет купить его на замену Килиану Мбаппе.
В текущем сезоне 21-летний Холанд сыграл за "Боруссию" 8 матчей, забил 11 голов и сделал 4 ассиста. Сейчас звёздный нападающий восстанавливается после мышечной травмы.
Не пропустите: В контракте Холанда с "Боруссией" нет суммы отступных. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20