СМИ узнали требования Райолы по зарплате Холанда в новом клубе

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СМИ узнали требования Райолы по зарплате Холанда в новом клубе

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Стало известно, какой оклад будет запрашивать агент Мино Райола для форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда после перехода в другой клуб.

По информации Football Italia, представитель футболиста потребует зарплату в размере 50 миллионов евро в год без учёта комиссионных и прочих выплат.

За ситуацией с норвежцем внимательно следит ПСЖ, который хочет купить его на замену Килиану Мбаппе.

В текущем сезоне 21-летний Холанд сыграл за "Боруссию" 8 матчей, забил 11 голов и сделал 4 ассиста. Сейчас звёздный нападающий восстанавливается после мышечной травмы. 

Не пропустите: В контракте Холанда с "Боруссией" нет суммы отступных. | http://soccernews.ru
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