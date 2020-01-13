СМИ узнали три причины отказа Хави возглавить "Барселону"

Стало известно, почему главный тренер "Аль-Садда" Хави отказался возглавить "Барселону" прямо сейчас.

По информации Mundo Deportivo, у 39-летнего специалиста было как минимум три причины не торопить события с возвращением на "Камп Ноу".

Во-первых, Хави хочет провести с командой полноценную предсезонную подготовку, что возможно не раньше лета.

Во-вторых, испанскому наставнику не понравилась торопливость "Барсы", которая требовала от него ответа в максимально сжатые сроки.

В-третьих, тренер верит, что ему удастся выиграть в этом сезоне трофей с "Аль-Саддом". Команда на выходных вышла в финал Кубка наследного принца Катара, где сыграет с "Аль-Духаилем".

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