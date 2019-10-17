СМИ узнали три причины отказа "Манчестер Юнайтед" от трансфера Джерома Боатенга
Минувшим летом защитник "Баварии" Джером Боатенг мог перейти в "Манчестер Юнайтед".
Мюнхенский клуб был готов отпустить центрбека на "Олд Траффорд" за сумму около 15 миллионов евро.
Впрочем, "красные дьяволы", как сообщает The Athletic, ответили отказом по трём причинам.
1. Травматичность 31-летнего футболиста.
2. Недостаточная выносливость немца. С помощью специального исследования удалось выяснить, что кондиций Боатенга хватает максимум до 70-й минуты матча.
3. Неудачный опыт сотрудничества с "Баварией" в сфере недорогих трансферов. Купленные у "ротен" за небольшие деньги Оуэн Харгривз и Бастиан Швайнштайгер ожиданий в "МЮ" не оправдали.
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