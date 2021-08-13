СМИ узнали условия нового контракта Джикии со "Спартаком"

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СМИ узнали условия нового контракта Джикии со "Спартаком"

Фото твиттер "Спартака"

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия уже продлил соглашение с клубом, утверждает "СЭ".

По информации источника, новый контракт между сторонами рассчитан на три года с опцией продления ещё на один сезон.

Действующий договор между игроком и "красно-белыми" истекает по окончании кампании 2021/22.

27-летний Джикия выступает за "Спартак" с января 2017 года, сыграл 137 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

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