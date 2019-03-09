СМИ узнали условия нового контракта между Месси и "Барселоной"
СМИ узнали условия нового контракта между нападающим Лионелем Месси и "Барселоной".
Как сообщает El Mundo Deportivo, речь идёт о соглашении до 2022 или 2023 года.
Каталонский клуб собирается вступить в переговоры с окружением звёздного аргентинца по ходу сезона 2019/2020.
Напомним, что действующий контракт между сторонами истекает в июне 2021 года.
В текущем сезоне Месси сыграл за "блауграну" 34 матча во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 18 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эспаньол
|27
|34
|11
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|12
|Эйбар
|26
|34
|13
|Леганес
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22