СМИ узнали условия нового контракта между Месси и "Барселоной"

Теги барселоналионель месси

СМИ узнали условия нового контракта между Месси и "Барселоной"

СМИ узнали условия нового контракта между нападающим Лионелем Месси и "Барселоной".

Как сообщает El Mundo Deportivo, речь идёт о соглашении до 2022 или 2023 года.

Каталонский клуб собирается вступить в переговоры с окружением звёздного аргентинца по ходу сезона 2019/2020.

Напомним, что действующий контракт между сторонами истекает в июне 2021 года.

В текущем сезоне Месси сыграл за "блауграну" 34 матча во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 18 ассистов.

Не пропустите: Капитан "Аякса" де Лигт выбрал новый клуб. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Даже в Англии бывают банкроты: почему один из старейших клубов Альбиона "Болтон" может исчезнуть?

Даже в Англии бывают банкроты: почему один из старейших клубов Альбиона "Болтон" может исчезнуть?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 26 60
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 26 53
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 26 48
4 Хетафе Хетафе 26 42
5 Алавес Алавес 26 40
6 Севилья Севилья 26 37
7 Валенсия Валенсия 26 36
8 Бетис Бетис 26 36
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 26 35
10 Эспаньол Эспаньол 27 34
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
12 Эйбар Эйбар 26 34
13 Леганес Леганес 26 33
14 Жирона Жирона 26 31
15 Леванте Леванте 26 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 26 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 26 25
18 Вильярреал Вильярреал 26 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 26 23
20 Уэска Уэска 26 22
Полная таблица

топ-5 тегов