СМИ узнали условия нового контракта между Месси и "Барселоной"

СМИ узнали условия нового контракта между нападающим Лионелем Месси и "Барселоной".

Как сообщает El Mundo Deportivo, речь идёт о соглашении до 2022 или 2023 года.

Каталонский клуб собирается вступить в переговоры с окружением звёздного аргентинца по ходу сезона 2019/2020.

Напомним, что действующий контракт между сторонами истекает в июне 2021 года.

В текущем сезоне Месси сыграл за "блауграну" 34 матча во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 18 ассистов.

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