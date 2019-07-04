СМИ узнали условия трансфера Крыховяка в "Локомотив"

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СМИ узнали условия трансфера Крыховяка в "Локомотив"

Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил ПСЖ за права на полузащитника Гжегожа Крыховяка.

Как сообщают российские СМИ, трансфер поляка обошёлся "железнодорожникам" в 10 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена тремя траншами в течение трёх лет.

Что касается условий личного контракта 29-летнего футболиста, то его зарплата составит 3 миллиона евро за сезон. Срок соглашения - 3 года.

В прошлом сезоне Крыховяк выступал за "Локомотив" на правах аренды, сыграл 39 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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