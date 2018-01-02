СМИ узнали, во сколько "Барселоне" обойдётся трансфер Коутиньо

СМИ узнали, во сколько "Барселоне" обойдётся трансфер полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

В частности, как сообщает Onda Cero, каталонский клуб заплатит за 25-летнего бразильца 140 миллионов евро, ещё 40 миллионов "красные" могут получить в качестве бонусов.

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