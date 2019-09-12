СМИ узнали, во сколько "Милану" и "Интеру" обойдётся строительство нового стадиона
"Милан" и "Интер" продолжат делить один стадион на двоих.
По информации Corriere della Sera, клубы решили построить новую арену вместимостью 60 тысяч человек.
На возведение стадиона будет потрачено 605 миллионов евро, ещё 45 миллионов придётся выделить на снос "Сан-Сиро".
Также сообщается, что у будущей арены "Милана" и "Интера" будет оригинальная фишка - сооружение будет менять цвет, окрашиваясь то в чёрно-синий, то в красно-чёрный.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0