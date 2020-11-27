СМИ узнали, во сколько обойдётся "Спартаку" увольнение Газизова

Стал известен размер компенсации за расторжение контракта между "Спартаком" и генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

По информации "Чемпионата", за возможное увольнение функционера "красно-белым" придётся заплатить 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Газизов может уйти из "Спартака" зимой в связи с возвращением в клуб спортивного директора Дмитрия Попова.

Столичная команда завершила первый круг чемпионата России на третьем месте, отставая от лидера на 3 очка.

Не пропустите: "Спартак" выступил с заявлением о возможной отставке Газизова. | http://soccernews.ru