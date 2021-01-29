СМИ узнали, за какую сумму "Зенит" может выкупить Мусаева у "Рубина"
Журналист Иван Карпов раскрыл новые подробности трансфера полузащитника Леона Мусаева из "Зенита" в "Рубин".
По его информации, за возможное возвращение своего воспитанника "сине-бело-голубым" придётся выложить 1,5 миллиона евро. Это в три раза больше, чем питерский клуб заработал на сделке.
При этом опция выкупа 22-летнего хавбека будет действовать только до зимы 2023 года.
Напомним, что Мусаев заключил с "Рубином" контракт на пять сезонов.
Не пропустите: Мусаев прокомментировал переход из "Зенита" в "Рубин". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Ростов" отклонил щедрое предложение о продаже Норманна
-
Сёмин посетил тренировочный сбор "Локомотива"
-
Хабиб опубликовал фото с ван Дейком
-
СМИ узнали, за какую сумму "Зенит" может выкупить Мусаева у "Рубина"
-
"Ростов" купил двух центральных защитников
-
"Динамо" не сумело победить "Актобе" в товарищеском матче
-
Роналду - самый популярный футболист в Китае, Месси на третьем месте
-
1
Ривалдо: "Барселона" ошиблась, не продав Месси"
-
Мусаев прокомментировал переход из "Зенита" в "Рубин"
-
"Ливерпуль" может заменить Вейналдума чемпионом Евро-2016
-
Ибрагимович и Лукаку избежали дополнительных санкций за стычку в миланском дерби
-
Два игрока "Баварии" заразились коронавирусом
-
Пирло отреагировал на нарушение Роналду карантинных мер
-
Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" недоволен уровнем реализации Рэшфорда
-
"Рубин" объявил о покупке хавбека "Зенита" Мусаева
-
"Интер" нацелился на 34-летнего нападающего из Китая
-
"Барселона" узнала соперника по 1/4 финала Кубка Испании
-
1
Фердинанд рассказал, как Роналду раздражал ван Нистелроя
-
В УЕФА прокомментировали информацию о реформировании Лиги Чемпионов
-
1
В "Тоттенхэме" вспыхнул новый конфликт с участием Моуринью