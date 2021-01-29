СМИ узнали, за какую сумму "Зенит" может выкупить Мусаева у "Рубина"

Журналист Иван Карпов раскрыл новые подробности трансфера полузащитника Леона Мусаева из "Зенита" в "Рубин".

По его информации, за возможное возвращение своего воспитанника "сине-бело-голубым" придётся выложить 1,5 миллиона евро. Это в три раза больше, чем питерский клуб заработал на сделке.

При этом опция выкупа 22-летнего хавбека будет действовать только до зимы 2023 года.

Напомним, что Мусаев заключил с "Рубином" контракт на пять сезонов.

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