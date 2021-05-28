СМИ узнали зарплату Аллегри после возвращения в "Ювентус"

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Стало известно, сколько будет зарабатывать в "Ювентусе" главный тренер Массимилиано Аллегри.

Напомним, что туринский клуб договорился о возвращении 53-летнего специалиста, но пока не объявил об этом официально.

По информации журналиста Фабрицио Романо, контракт между сторонами рассчитан на 4 года, а оклад наставника составит 9 миллионов евро.

Аллегри уже возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год. Он сменит у руля команды уволенного сегодня Андреа Пирло.

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