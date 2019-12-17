СМИ узнали зарплату Анчелотти в "Эвертоне"
Стали известны некоторые детали контракта, который в ближайшее время должны подписать "Эвертон" и Карло Анчелотти.
Как сообщает итальянская пресса, речь идёт о соглашении до 2022 года с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон.
По итогам 17 туров "Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
У руля "ирисок" Анчелотти сменит Марку Силву, которого клуб уволил 5 декабря.
Не пропустите: Президент "Наполи" впервые высказался об увольнении Анчелотти. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9