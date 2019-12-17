СМИ узнали зарплату Анчелотти в "Эвертоне"

Стали известны некоторые детали контракта, который в ближайшее время должны подписать "Эвертон" и Карло Анчелотти.

Как сообщает итальянская пресса, речь идёт о соглашении до 2022 года с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон.

По итогам 17 туров "Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

У руля "ирисок" Анчелотти сменит Марку Силву, которого клуб уволил 5 декабря.

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