СМИ узнали зарплату Игуаина в "Милане"

СМИ узнали зарплату нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина после его перехода в "Милан".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, аргентинский бомбардир будет зарабатывать 9,5 миллионов евро за сезон, при чём в течение ближайших трёх лет один миллион ему будет платить туринский клуб.

Напомним, что "Милан" арендует Игуаина за 18 миллионов евро с правом выкупа за 36 миллионов.

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