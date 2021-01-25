СМИ узнали зарплату Промеса после возвращения в "Спартак"

Стало известно, сколько будет зарабатывать вингер "Аякса" Квинси Промес в случае возвращения в московский "Спартак".

По информации Sport24, "красно-белые" готовы платить голландцу около 2,7 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

В ближайшее время стороны могут заключить контракт до лета 2024 года. Ожидаемая сумма сделки - 12 миллионов евро.

29-летний Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.

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