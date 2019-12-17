СМИ узнали зарплату Семака по новому контракту с "Зенитом"
Стало известно, сколько будет зарабатывать главный тренер "Зенита" Сергей Семак после подписания нового контракта с клубом.
Как сообщают российские СМИ, зарплата 43-летнего специалиста составит 1,7 миллиона евро в год с учётом бонусов. Сейчас его оклад - 1,2 миллиона.
Ожидается, что стороны заключат соглашение по схеме "1+1".
Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Он сменил у руля команды Роберто Манчини.
В прошлом сезоне "сине-бело-голубые" стали чемпионами России. В нынешней кампании питерцы уверенно лидируют в РПЛ по итогам 19 туров.
Не пропустите: "Зенит" - это не команда". Бывший тренер сборной Украины раскритиковал клуб из Санкт-Петербурга. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15