СМИ узнали зарплату Семака по новому контракту с "Зенитом"

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

СМИ узнали зарплату Семака по новому контракту с "Зенитом"

Стало известно, сколько будет зарабатывать главный тренер "Зенита" Сергей Семак после подписания нового контракта с клубом.

Как сообщают российские СМИ, зарплата 43-летнего специалиста составит 1,7 миллиона евро в год с учётом бонусов. Сейчас его оклад - 1,2 миллиона.

Ожидается, что стороны заключат соглашение по схеме "1+1".

Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Он сменил у руля команды Роберто Манчини.

В прошлом сезоне "сине-бело-голубые" стали чемпионами России. В нынешней кампании питерцы уверенно лидируют в РПЛ по итогам 19 туров.

Не пропустите: "Зенит" - это не команда". Бывший тренер сборной Украины раскритиковал клуб из Санкт-Петербурга. | http://soccernews.ru
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