СМИ узнали зарплату Шевченко в "Дженоа"

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Стало известно, сколько будет зарабатывать бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко в "Дженоа".

По информации журналиста Николо Скиры, годовой оклад украинца составит 1,8 миллиона евро + бонусы.

Ожидается, что в ближайшее время 45-летний специалист заключит с итальянским клубом контракт до 2023 года с опцией продления ещё на один сезон.

Шевченко три месяца назад покинул сборную Украины и с тех пор остаётся безработным.

"Дженоа" сейчас тренирует Давиде Баллардини, а команда идёт на 15-м месте в Серии А.

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