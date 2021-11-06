СМИ узнали зарплату Шевченко в "Дженоа"
Фото инстаграм Андрея Шевченко
Стало известно, сколько будет зарабатывать бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко в "Дженоа".
По информации журналиста Николо Скиры, годовой оклад украинца составит 1,8 миллиона евро + бонусы.
Ожидается, что в ближайшее время 45-летний специалист заключит с итальянским клубом контракт до 2023 года с опцией продления ещё на один сезон.
Шевченко три месяца назад покинул сборную Украины и с тех пор остаётся безработным.
"Дженоа" сейчас тренирует Давиде Баллардини, а команда идёт на 15-м месте в Серии А.
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