СМИ узнали зарплату Соболева по новому контракту со "Спартаком"
Фото инстаграм Александра Соболева
Стало известно, сколько форвард Александр Соболев будет зарабатывать после продления контракта со "Спартаком".
По информации "Чемпионата", по условиям нового соглашения зарплата 24-летнего футболиста составила 2 миллиона евро в год.
Кроме того, "красно-белые" выплатят нападающему подписной бонус в размере 1 миллиона евро.
Соболев выступает за "Спартак" с января 2020 года, сыграл 42 матча, забил 19 голов и сделал 8 ассистов.
Новый контракт игрока с клубом рассчитан до завершения сезона 2025/26.
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