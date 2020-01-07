СМИ узнали зарплату Солтмурада Бакаева в "Рубине"
Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник "Спартака" Солтмурад Бакаев после перехода в "Рубин".
Напомним, что казанский клуб согласовал с 20-летним футболистом контракт до июня 2025 года.
Как сообщают российские СМИ, "Рубин" будет платить перспективному хавбеку порядка 6 миллионов рублей в год (около 87 тысяч евро).
По информации источника, финансовый вопрос не был ключевым для Бакаева-младшего. Дело в том, что "Спартак" не давал игроку определённости касательно перспектив в первой команде, а тренерский штаб "Рубина" дал такие гарантии.
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