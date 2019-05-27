СМИ узнали зарплату Виллаш-Боаша в "Марселе"

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СМИ узнали зарплату Виллаш-Боаша в "Марселе"

Стало известно, сколько будет зарабатывать португальский тренер Андре Виллаш-Боаш в "Марселе".

По информации France Football, 41-летний специалист заключит с провансальским клубом контракт до 2021 года с окладом 600 тысяч евро за сезон.

Напомним, что Виллаш-Боаш сменит у руля "Марселя" Руди Гарсию, который недавно покинул свой пост.

Стоит отметить, что зарплата португальца в "Зените" составляла 8,5 миллионов евро в год, а в "Шанхай СИПГ" - 12 миллионов.

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