СМИ узнали зарплату Виллаш-Боаша в "Марселе"

Стало известно, сколько будет зарабатывать португальский тренер Андре Виллаш-Боаш в "Марселе".

По информации France Football, 41-летний специалист заключит с провансальским клубом контракт до 2021 года с окладом 600 тысяч евро за сезон.

Напомним, что Виллаш-Боаш сменит у руля "Марселя" Руди Гарсию, который недавно покинул свой пост.

Стоит отметить, что зарплата португальца в "Зените" составляла 8,5 миллионов евро в год, а в "Шанхай СИПГ" - 12 миллионов.

Не пропустите: Балотелли может остаться в "Марселе". | http://soccernews.ru