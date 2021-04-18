СМИ в Англии предполагают, что Санкт-Петербург может получить дополнительные матчи Евро-2020

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СМИ в Англии предполагают, что Санкт-Петербург может получить дополнительные матчи Евро-2020Фото: Твиттер @EURO2020 
УЕФА не исключает возможность того, что Санкт-Петербург получит дополнительные матчи Чемпионата Европы-2020, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Футбольная Ассоциация Ирландии заявила, что правительство страны не может предоставить гарантии допуска зрителей на четыре матча, которые должен принять Дублин. В этой связи с понедельника УЕФА лишит Дублин статуса города-хозяина турнира.

Теперь предстоит найти альтернативные места проведения матчей группового этапа Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша, а также одной игры 1/8 финала.

Несколько матчей хочет принять стадион "Тоттенхэм" в Лондоне, но в УЕФА осознают, что Англия и Шотландия уже проводят 11 игр Евро-2020.

В преддверии завтрашнего исполкома ведутся переговоры о том, чтобы отдать дополнительные матчи Санкт-Петербургу. Кроме Питера, рассматриваются и другие европейские стадионы.

Напомним, что Санкт-Петербург должен принять четыре матча турнира: три игры группового этапа (Бельгия — Россия, Финляндия — Россия и Финляндия — Бельгия) и один из четвертьфиналов.

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