СМИ: в "Локомотиве" пока не приняли решение о смене главного тренера
Вопрос о том, кто будет возглавлять московский "Локомотив" в следующем сезоне, остаётся открытым.
По информации "Коммерсанта", Юрий Сёмин может покинуть пост главного тренера только с согласия руководства "РЖД", а позиция госкомпании на этот счёт пока неизвестна.
Напомним, что контракт действующего наставника "железнодорожников" с клубом истекает 31 мая и до сих пор не продлён.
Сменить Сёмина у руля "Локо" может серб Марко Николич, который уже через неделю должен прилететь в российскую столицу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20