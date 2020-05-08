СМИ: в "Локомотиве" пока не приняли решение о смене главного тренера

Вопрос о том, кто будет возглавлять московский "Локомотив" в следующем сезоне, остаётся открытым.

По информации "Коммерсанта", Юрий Сёмин может покинуть пост главного тренера только с согласия руководства "РЖД", а позиция госкомпании на этот счёт пока неизвестна.

Напомним, что контракт действующего наставника "железнодорожников" с клубом истекает 31 мая и до сих пор не продлён.

Сменить Сёмина у руля "Локо" может серб Марко Николич, который уже через неделю должен прилететь в российскую столицу.

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