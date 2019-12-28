СМИ: в "Монако" приняли решение уволить Жардима

"Монако" в ближайшее время отправит в отставку главного тренера команды Леонарду Жардима, сообщает Monaco-Matin.

По сведениям издания, в воскресенье, 29 декабря, тренер попрощается с футболистами.

В данный момент монегаски занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 28 очков в 18 матчах.

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