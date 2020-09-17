СМИ: в "Роторе" новый случай заражения коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в "Роторе" продолжает расти, пишет "Рейтинг Букмекеров".
По информации источника, 11-м инфицированным в волгоградском клубе стал защитник Данил Степанов.
Ранее COVID-19 был обнаружен у девяти футболистов и одного тренера.
Напомним, что из-за вспышки коронавируса "Ротор" не сыграл с "Краснодаром", за что получил техническое поражение. Проведение матча с "Ростовом" (19 сентября) пока под вопросом.
Не пропустите: "Ростов" обратился к Прядкину в связи с предстоящим матчем с "Ротором". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|22
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|Арсенал Тула
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|8
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|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
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|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
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