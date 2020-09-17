СМИ: в "Роторе" новый случай заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в "Роторе" продолжает расти, пишет "Рейтинг Букмекеров".

По информации источника, 11-м инфицированным в волгоградском клубе стал защитник Данил Степанов.

Ранее COVID-19 был обнаружен у девяти футболистов и одного тренера.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса "Ротор" не сыграл с "Краснодаром", за что получил техническое поражение. Проведение матча с "Ростовом" (19 сентября) пока под вопросом.

Не пропустите: "Ростов" обратился к Прядкину в связи с предстоящим матчем с "Ротором". | http://soccernews.ru