СМИ в третий раз назвали Миранчука худшим в "Аталанте" по оценкам

Авторитетная итальянская газета La Gazzetta dello Sport поставила хавбеку "Аталанты" Алексею Миранчуку оценку 5,0 за вчерашний матч с "Удинезе" (1:1).

Из всех игроков "бергамасков" - это самый низкий балл. Миранчук дебютировал в стартовом составе в Серии А и отыграл 58 минут.

Это уже не первые низкие оценки для россиянина. Ранее полузащитник признавался худшим во встречах 12-го и 14-го туров с "Ювентусом" (1:1) и "Болоньей" (2:2) — тогда он получал такие же оценки.

Местное издание L'Eco di Bergamo в матче с "Удинезе" также оценило игру Миранчука только на 5,0.