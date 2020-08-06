СМИ: В "Зените" три положительных теста на коронавирус

В "Зените" как минимум три человека сдали положительные тесты на коронавирус.

По сведениям телеграм-канала "Мутко Против", заболевание было обнаружено у молодого игрока Даниила Шамкина и у одного из сотрудников клуба. Еще несколько человек были отправлены на карантин.

При этом уточняется, что никто из основного состава не заражен.

Ранее сообщалось, что сомнительные тесты были взяты у Жиркова и Терентьева. Завтра "Зенит" сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России.

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