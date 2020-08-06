СМИ: В "Зените" три положительных теста на коронавирус

Теги зенит санкт-петербургкоронавирус

СМИ: В "Зените" три положительных теста на коронавирус

В "Зените" как минимум три человека сдали положительные тесты на коронавирус.

По сведениям телеграм-канала "Мутко Против", заболевание было обнаружено у молодого игрока Даниила Шамкина и у одного из сотрудников клуба. Еще несколько человек были отправлены на карантин.

При этом уточняется, что никто из основного состава не заражен.

Ранее сообщалось, что сомнительные тесты были взяты у Жиркова и Терентьева. Завтра "Зенит" сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России.

Читайте также: "Зенит" опровергает информацию о коронавирусе в команде. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Севилья" и "Байер" обыграли своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы и прошли в следующий тур

"Севилья" и "Байер" обыграли своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы и прошли в следующий тур

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов