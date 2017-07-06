СМИ: Верратти не покинет ПСЖ

Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти в текущее трансферное окно не перейдет в каталонскую "Барселону".

Как информирует beINSports, который известен своей приближенностью к арабским владельцам парижского клуба, 24-летний итальянец останется в своей команде и на следующий сезон.

Отметим, что будущее относительно возможного перехода Верратти в "Барсу" прояснится в течение ближайших нескольких дней. Именно в этот период футболист, которого "сине-гранатовые" призвали бойкотировать предсезонную подготовку ПСЖ, должен присоединиться к своей нынешней команде.

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