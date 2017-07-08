СМИ: Верратти все еще может перебраться в "Барселону"

Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти все еще может перебраться в каталонскую "Барселону", информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, вполне возможно, что 24-летний хавбек парижан, попросивший ранее прощение у своего клуба за слова его агента, решил пока не форсировать события. В будущем же при достойном предложении "сине-гранатовых" он будет готов пойти на "войну" с руководством ПСЖ, если ему будет отказано в трансфере.

Напомним, "Барселона" пока не определилась с альтернативой Верратти. | soccernews.ru