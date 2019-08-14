СМИ: Вертонген поссорился с Почеттино

Внутри лондонского "Тоттенхэма" возникла конфликтная ситуация, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, ссора произошла между главным тренером команды Маурисио Почеттино и защитником Яном Вертонгеном.

Наставник "шпор" не включил бельгийца в заявку на матч первого тура АПЛ против "Астон Виллы", объяснив своё решение тактическими соображениями.

Впрочем, Вертонген не отнёсся с пониманием к произошедшему и затаил обиду на Почеттино.

Напомним, что "Тоттенхэм" обыграл "Астон Виллу" со счётом 3:1.

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