СМИ во всю говорят, что Пирло не хватит опыта, чтобы рулить "Ювентусом"! А нужен ли ему тренерский опыт при такой насыщенной футбольной жизни?

"Ювентус" после довольно посредственного сезона 2019/20 меняет тренера второй год подряд. Карьера Маурицио Сарри в Турине не сложилась – да, добыт девятый подряд Скудетто для "старой синьоры", но на этом позитив заканчивается. Проигранные Кубок и Суперкубок Италии, вылет от "Лиона" уже в 1/8 Лиги Чемпионов – финал был прогнозируемым. Сарри был отправлен в отставку несмотря на действующий еще два года контракт. Новым главным тренером "Старой синьоры" довольно неожиданно стал 41-летний Андреа Пирло, хотя в прессе звучали слухи о переговорах "бьянконери" с Маурисио Почеттино, Симоне Индзаги и даже Зинедином Зиданом. Впрочем, руководство клуба остановило свой выбор на легендарном Маэстро, который буквально 8 дней назад был назначен главным тренером молодежной команды туринцев.

"Однажды Пирло возглавит первую команду "Ювентуса", – сказал Андреа Аньелли на презентации знаменитого итальянца в статусе тренера молодежки. Этот день настал гораздо раньше, чем ожидалось, – чемпион мира 2006 стал новым алленаторе "старой синьоры", по сути, через неделю после возвращения в клуб. "Ювентус" начинает новую эру под руководством молодого тренера, который имеет огромное доверие от президента клуба и получил контракт на 2 года. Резкий и неожиданный поворот в развитии "Ювентуса" – неожиданное решение, которое не слишком свойственно клубу. Решением назначить Пирло главным тренером "Ювентус" обманул всех. Будем откровенны, такого хода от "старой синьоры" не ожидал, наверное, никто. По крайней мере, сейчас. итальянские СМИ уже сравнили этот трюк "Юве" с выходкой самого Пирло на Евро-2012, когда он эффектной паненкой оставил в дураках Джо Харта в серии пенальти на киевском НСК "Олимпийский". Как голкипер сборной Англии не ожидал такой наглости, так и в Италии мало кто воспринимал всерьез возможен приход Пирло на должность главного тренера. Безусловно, риск в таком назначении есть. Те же Хосеп Гвардиола и Зинедин Зидан, в отличии от итальянца, получили свой тренерский опыт хотя бы в молодежных командах. Тем более, что и в Серии "А" достаточно примеров, когда молодые тренеры банально "горели". Среди них, в частности, те же Дженнаро Гаттузо, Филиппо Индзаги и Кларенс Зеедорф. Первые двое, наконец, достигли промежуточного успеха, но для этого нужно было пережить увольнение и сделать шаг назад.

Назначение Пирло удивило не только рядовых болельщиков, но и бывших партнеров Маэстро как в клубах, так и в сборной Италии. "Я бы не поставил на это никакого евро. Это стало для меня большим сюрпризом", – признался Алессандро Дель Пьеро. Легенда "Юве" считает, что на тренерской скамье Пирло сможет превзойти даже Зидана, который в статусе наставника трижды выиграл Лигу Чемпионов и дважды стал чемпионом Испании. Всего у француза уже 11 трофеев в тренерской карьере – итальянской легенде есть к чему стремиться. Впереди у 41-летнего Андреа новый и интересный опыт – теперь он будет руководить игрой своей бывшей команды, в составе которой еще остались игроки, которые бок о бок с Пирло выходили на футбольное поле и получали трофеи. Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи – они помнят Маэстро по общей игре. "Теперь я должен называть тебя Мистером?" – отреагировал голкипер "Юве" в соцсетях после новости о назначении Пирло. Интересно, что Буффон на год старше Пирло, но все еще не планирует вешать перчатки на гвоздь – как известно, Джиджи подписал новый контракт до лета 2021-го.

Известный факт – новоиспеченный наставник "Ювентуса" признавался, что существенное влияние на его карьеру было со стороны... Мирча Луческу. Так да, именно экс-тренер "Зенита" и "Шахтера" в середине 90-х доверил совсем молодому Андреа место в основе "Брешии". "Луческу был моим учителем, ведь забрал меня из молодежки в первую команду, когда мне было всего 15. Именно Мистер дал мне шанс дебютировать за первую команду и дал гениальный совет – просто играть так, как я умею. Благодаря Луческу я получил колоссальную уверенность в собственных силах", – говорится в автобиографии итальянца. Еще интереснее будет наблюдать за кадровыми решениями Пирло в межсезонье. Ведущие итальянские издания уже единогласно утверждают, что новый тренер выбрал две приоритетные позиции для усиления – это полузащитник и центральный нападающий. Сформирован и первый список "на выход", в который вошли Гонсало Игуаин, Сами Хедира и Дуглас Коста. Все только начинается – есть подозрения, что именно "старая синьора" будет одним из главным ньюсмейкеров на трансферном рынке. Не забываем и о "факторе Роналду", которого уже активно сватают в тот же ПСЖ, хотя в клубе убеждают в невозможности ухода португальца.

"Пирло повезло начать работу в "Ювентусе", но ему будет непросто. Для успешной тренерской карьеры недостаточно того, что он был великим футболистом. Нужно мало спать, но много работать и учиться. Это совершенно другой мир", – сказал Дженнаро Гаттузо после поединка "Барселона" - "Наполи". Бывший одноклубник Маэстро знает, о чем говорит. Несмотря на немалое количество титулов в качестве игрока и статус легенды "россонери" в его пассиве уже есть неудачи в тренерской работе. Увольнение из "Палермо", греческого ОФИ, "Пизы" и родного "Милана" казалось, поставили крест на Гаттузо-тренере, но "храброе сердце" не сдался. Как известно, в 2020-м Гаттузо выиграл свой первый трофей, приведя "Наполи" к победе в Кубке Италии. Для достижения успеха недостаточно просто взять и посадить великого футболиста на тренерскую скамью. Впрочем, в случае с Пирло все выглядит оптимистично – он получил огромный кредит доверия от президента, знает туринский клуб изнутри, а его умение учиться и не бояться рисковать не подлежит сомнениям. В свое время он без проблем решился на переход из "Милана" в "Ювентус", где стал лидером команды. Андреа, по его же словам, не боится давления. "Мне плевать на него. 9 июля 2006 днем ​​я спал и играл на PlayStation, а вечером выиграл чемпионат мира", – вспоминал знаменитый хавбек.

