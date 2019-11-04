СМИ: второй ребёнок Хамеса рождён суррогатной матерью
В конце октября полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес во второй раз стал отцом.
У футболиста родился сын, которого назвали Самуэль. При этом имя матери ребёнка остаётся неизвестным до сих пор.
По информации El Tiempo, колумбиец воспользовался услугами суррогатной матери. Принять такое решение ему помог бывший одноклубник Криштиану Роналду, у которого 3 из 4 детей появились на свет таким образом.
Напомним, что у Хамеса есть шестилетняя дочь от Даниэлы Оспины, однако с ней он видится крайне редко после расставания с экс-супругой.
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|Команда
|М
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|1
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|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
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|Реал Сосьедад
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|Атлетико Мадрид
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|12
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|Гранада
|12
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|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
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|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
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|Реал Вальядолид
|12
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|Валенсия
|12
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|Эйбар
|12
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|15
|Бетис
|12
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|Алавес
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|17
|Мальорка
|12
|11
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|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
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|Леганес
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|5