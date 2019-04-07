СМИ выяснили, что сказал Селихов Кононову после замены в матче с ЦСКА
Вратарь "Спартака" Александр Селихов не грубил главному тренеру команды Олегу Кононову после своей замены на 68-й минуте в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).
"Георгич, рука, [блин], болит. [Хрен] знает, че там", - написал комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев в своем твиттере.
То есть для этой НОВОСТИ потребовалось отправить ДВОИХ сотрудников на матч? Так мы выяснили, что Селихов СКАЗАЛ ЧТО-ТО РЕЗКОЕ тренеру.— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) 7 апреля 2019 г.
Ребят, я был в метре от этого события и вот примерный пересказ «резкого».
- Георгич, рука, блять, болит. Хуй знает чё там.
Новость, ага. pic.twitter.com/0aHQnyRC96
После матча у 24-летнего Селихова был диагностирован перелом пальца. Сроки восстановления игрока не разглашаются.
Не пропустите: Селихов получил перелом в матче с ЦСКА. | http://soccernews.ru
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