СМИ выяснили, как "Ювентус" упустил шанс подписать Мбаппе и Холанда

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд несколько лет назад могли оказаться в "Ювентусе", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, француза "старая синьора" упустила в 2016 году. "Монако" в ходе переговоров потребовал 50 миллионов евро за игрока, которому тогда было 18 лет, однако туринцы посчитали цену слишком завышенной для столь юного футболиста.

Что касается норвежца, то в 2017 году он едва не заключил контракт с "Ювентусом", однако в последний момент выбрал "Зальцбург". Причина - игровая практика. Холанд был уверен, что австрийская команда в этом плане может дать ему больше.

В текущем сезоне в активе Мбаппе 21 гол и 9 ассистов в 29 матчах во всех турнирах.

Холанд забил 25 мячей и сделал 7 результативных передач в 24 играх нынешней кампании.

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