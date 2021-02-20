СМИ выяснили, как "Ювентус" упустил шанс подписать Мбаппе и Холанда
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд несколько лет назад могли оказаться в "Ювентусе", сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, француза "старая синьора" упустила в 2016 году. "Монако" в ходе переговоров потребовал 50 миллионов евро за игрока, которому тогда было 18 лет, однако туринцы посчитали цену слишком завышенной для столь юного футболиста.
Что касается норвежца, то в 2017 году он едва не заключил контракт с "Ювентусом", однако в последний момент выбрал "Зальцбург". Причина - игровая практика. Холанд был уверен, что австрийская команда в этом плане может дать ему больше.
В текущем сезоне в активе Мбаппе 21 гол и 9 ассистов в 29 матчах во всех турнирах.
Холанд забил 25 мячей и сделал 7 результативных передач в 24 играх нынешней кампании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17