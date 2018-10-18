СМИ выяснили, какая будет у "Барселоны" гостевая форма в следующем сезоне.

По информации Footy Headlines, в сезоне 2019/20 каталонцы будут играть в выездных матчах в футболках жёлтого цвета с сине-гранатовой полосой по диагонали.

Отмечается, что в похожей экипировке "Барса" выступала в 70-х годах прошлого века.

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