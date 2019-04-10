СМИ выяснили, сколько "Реал" с 2013 года потратил на Бэйла

2 Теги реал мадридгарет бэйл

СМИ выяснили, сколько "Реал" с 2013 года потратил на Бэйла

Издание AS подсчитало, во сколько мадридскому "Реалу" обошлось пребывание в команде вингера Гарета Бэйла.

По информации газеты, королевский клуб уже потратил на 29-летнего валлийца 236 миллионов евро.

В 2013 году "Реал" купил футболиста за 101 миллион евро. После этого "бланкос" три года платили игроку по 18 миллионов евро, затем продлили контракт на улучшенных условиях и в следующие три года раскошеливались уже на 27 миллионов каждый сезон.

Бэйл сыграл за "сливочных" 227 матчей, забил 102 гола и сделал 63 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: Агент Бэйла: "Его все устраивает в "Реале" и он не думает о возвращении в Англию". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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петушалду
петушалду

Бэйл дно. )))) самый высокооплачиваемый игрок Реала. Ахахаххаха. Разводят мешок!!!

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Карыч
Карыч

Ты своей жопой столько не заработаешь, прыщавый сосунок. Жопа треснет на свастику, мешок с говном, то есть петушалду.

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