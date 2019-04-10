СМИ выяснили, сколько "Реал" с 2013 года потратил на Бэйла
Издание AS подсчитало, во сколько мадридскому "Реалу" обошлось пребывание в команде вингера Гарета Бэйла.
По информации газеты, королевский клуб уже потратил на 29-летнего валлийца 236 миллионов евро.
В 2013 году "Реал" купил футболиста за 101 миллион евро. После этого "бланкос" три года платили игроку по 18 миллионов евро, затем продлили контракт на улучшенных условиях и в следующие три года раскошеливались уже на 27 миллионов каждый сезон.
Бэйл сыграл за "сливочных" 227 матчей, забил 102 гола и сделал 63 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
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|31
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|50
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|Севилья
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|Валенсия
|31
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|7
|Алавес
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|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
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|Бетис
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|Реал Сосьедад
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