СМИ выяснили, сколько "Реал" с 2013 года потратил на Бэйла

Издание AS подсчитало, во сколько мадридскому "Реалу" обошлось пребывание в команде вингера Гарета Бэйла.

По информации газеты, королевский клуб уже потратил на 29-летнего валлийца 236 миллионов евро.

В 2013 году "Реал" купил футболиста за 101 миллион евро. После этого "бланкос" три года платили игроку по 18 миллионов евро, затем продлили контракт на улучшенных условиях и в следующие три года раскошеливались уже на 27 миллионов каждый сезон.

Бэйл сыграл за "сливочных" 227 матчей, забил 102 гола и сделал 63 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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