СМИ выяснили степень серьезности травмы Салаха

Британская пресса опубликовала новые данные о травме нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Напомним, что звёздный египтянин получил повреждение голеностопа во время субботнего матча с "Лестером".

Сообщается, что 27-летний футболист избежал тяжёлой травмы. На этой неделе он пройдёт курс лечения, после чего можно будет определить сроки восстановления игрока.

В текущем сезоне Салах провёл за "Ливерпуль" 12 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Гвардиола высказался об уверенном лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ. | http://soccernews.ru