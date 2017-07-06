СМИ выявили причину, по которой Роналду отдыхал на Ибице без своей подруги

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СМИ выявили причину, по которой Роналду отдыхал на Ибице без своей подругиЕвропейские СМИ выявили причину, по которой форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду отдыхал на Ибице без своей подруги Джорджины Родригес.

Как информирует The Sun, на днях португалец впервые за несколько недель был замечен в окружении своей избранницы, которая присоединилась к нему во время его отпуска. Оказалось, что у Родригес имеются проблемы со здоровьем - на ее лице были замечены следы герпеса.

Напомним, Роналду встретился с президентом ПСЖ. | soccernews.ru

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