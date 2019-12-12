СМИ: Яровинский близок к назначению на пост спортивного директора "Динамо"

Бывший член тренерского штаба Леонида Слуцкого в "Витессе" Олег Яровинский может стать новым спортивным директором в "Динамо". Об этом сообщает Betting Insider.

По данным источника, Яровинский может подписать контракт в скором времени. На этой неделе состоится встреча с руководством клуба.

Напомним, в октябре этого года последний спортивный директор клуба Роман Орещук покинул команду вместе с главным тренером Дмитрием Хохловым.

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