СМИ: Яровинский близок к назначению на пост спортивного директора "Динамо"

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СМИ: Яровинский близок к назначению на пост спортивного директора "Динамо"

Бывший член тренерского штаба Леонида Слуцкого в "Витессе" Олег Яровинский может стать новым спортивным директором в "Динамо". Об этом сообщает Betting Insider.

По данным источника, Яровинский может подписать контракт в скором времени. На этой неделе состоится встреча с руководством клуба.

Напомним, в октябре этого года последний спортивный директор клуба Роман Орещук покинул команду вместе с главным тренером Дмитрием Хохловым.

А еще: Тренерский штаб "Динамо" пройдет стажировку в испанском топ-клубе| http://soccernews.ru 
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