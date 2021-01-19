СМИ: "Ювентус" делал запрос в "Дженоа" по поводу Шомуродова

Теги эльдор шомуродовювентустрансферыдженоа

СМИ: "Ювентус" делал запрос в "Дженоа" по поводу Шомуродова"Ювентус" изучает вероятность трансфера нападающего "Дженоа" Эльдора Шомуродова.

Фабио Паратичи, занимающий должность спортивного директора "старой синьоры", хочет подписать еще одного форварда в клуб. При этом он должен отличаться по своим характеристикам от Криштиану Роналду, Пауло Дибалы и Альваро Мораты.

По информации Calciomercato, клубы уже обсуждали детали возможной сделки.

Напомним, Шомуродов в октябре 2020 года перешел в "Дженоа" из "Ростова" за девять миллионов евро, включая бонусы. За новый клуб футболист провел 13 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6,5 миллиона евро.

Читать также: "Интер" обыграл "Ювентус" и догнал по очкам лидирующий "Милан" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ибрагимович забивает 23 сезона подряд

Ибрагимович забивает 23 сезона подряд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов