СМИ: "Ювентус" делал запрос в "Дженоа" по поводу Шомуродова
"Ювентус" изучает вероятность трансфера нападающего "Дженоа" Эльдора Шомуродова.
Фабио Паратичи, занимающий должность спортивного директора "старой синьоры", хочет подписать еще одного форварда в клуб. При этом он должен отличаться по своим характеристикам от Криштиану Роналду, Пауло Дибалы и Альваро Мораты.
По информации Calciomercato, клубы уже обсуждали детали возможной сделки.
Напомним, Шомуродов в октябре 2020 года перешел в "Дженоа" из "Ростова" за девять миллионов евро, включая бонусы. За новый клуб футболист провел 13 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6,5 миллиона евро.
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|Аталанта
|26
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|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
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|16
|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17