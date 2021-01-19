СМИ: "Ювентус" делал запрос в "Дженоа" по поводу Шомуродова

"Ювентус" изучает вероятность трансфера нападающего "Дженоа" Эльдора Шомуродова.

Фабио Паратичи, занимающий должность спортивного директора "старой синьоры", хочет подписать еще одного форварда в клуб. При этом он должен отличаться по своим характеристикам от Криштиану Роналду, Пауло Дибалы и Альваро Мораты.



По информации Calciomercato, клубы уже обсуждали детали возможной сделки.