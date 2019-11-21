СМИ: "Ювентус" договорился о переходе Алексея Миранчука

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук перейдет в туринский "Ювентус", сообщает Sport Mediaset.

По сведениям издания, итальянский клуб договорился о переходе футболиста следующим летом. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро. Миранчук произвел хорошее впечатление на тренерский штаб "Ювентуса" очных матчах между клубами в Лиге Чемпионов. В обоих матчах хавбек забил по голу.

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне хавбек провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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