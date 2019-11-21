СМИ: "Ювентус" договорился о переходе Алексея Миранчука

1 Теги ювентуслокомотив москваалексей миранчуктрансферы

СМИ: "Ювентус" договорился о переходе Алексея Миранчука

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук перейдет в туринский "Ювентус", сообщает Sport Mediaset.

По сведениям издания, итальянский клуб договорился о переходе футболиста следующим летом. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро. Миранчук произвел хорошее впечатление на тренерский штаб "Ювентуса" очных матчах между клубами в Лиге Чемпионов. В обоих матчах хавбек забил по голу.

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне хавбек провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Никому он там не нужен.Он не Аршавин и не Головин

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси стал лучшим форвардом 2019 года по версии ESPN

Месси стал лучшим форвардом 2019 года по версии ESPN

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 12 32
2 Интер Милан Интер Милан 12 31
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Аталанта Аталанта 12 22
6 Рома Рома 12 22
7 Наполи Наполи 12 19
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Торино Торино 12 14
12 Удинезе Удинезе 12 14
13 Сассуоло Сассуоло 11 13
14 Милан Милан 12 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов